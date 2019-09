Lazio, Luiz Felipe a rischio stop: Vavro si prepara per la Spal

Luiz Felipe si ferma. La presenza del brasiliano è a forte rischio, per Vavro è l’occasione giusta per dimostrare di meritare la maglia da titolare

Torna la Serie A, torna la Lazio. Dopo la sosta delle Nazionali, testa al campionato e alla Spal. Inzaghi mescola le carte, soprattutto in difesa: Luiz Felipe è ancora alle prese con qualche fastidio dopo lo scontro del derby con Zaniolo e Vavro scalpita in panchina. Il brasiliano ieri si è sottoposto a nuovi accertamenti in Paideia, uscendo dalla clinica con un tutore: la sua presenza in campo, domenica, è a forte rischio. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, lo stop del difensore è un’occasione per l’ex Copenaghen per esordire con la maglia da titolare, dopo i 20′ guadagnati a Genova. Inzaghi ci pensa, Vavro si prepara.