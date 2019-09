Lazio, Luiz Felipe in Paideia per accertamenti: la situazione – FOTO

Nel pomeriggio Luiz Felipe si è recato nella clinica Paideia di Roma per sottoporsi ad alcuni accertamenti

Nel pomeriggio, il calciatore della Lazio Luiz Felipe si è recato nella clinica Paideia di Roma per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Al rientro degli impegni con la Nazionale brasiliana U23, il difensore è stato controllato dai medici biancocelesti in vista del match di domenica contro la Spal. Il classe ’97 si è presentato con un tutore alla gamba sinistra, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, al fine di comprendere quanto possa essere fattibile vederlo in campo a Ferrara. Da ricordare che Luiz Felipe è sceso in campo nella sfida contro la Colombia, mentre è rimasto in panchina con il Cile.