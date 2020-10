Champions League, Luis Alberto carica la Lazio: «Domani un giorno importante!»

Tutto è pronto per il ritorno della Lazio in Champions League: il messaggio di Luis Alberto, a poche ore dal match con il Borussia Dortmund

La Lazio è pronta a fare il suo esordio in Champions League. Finalmente, domani, la squadra di Inzaghi scenderà in campo per l’Europa che conta. Un mix di adrenalina ed entusiasmo aleggia tra i giocatori, la voglia di fare bene e di cancellare la sconfitta di Marassi è tantissima.

A caricare ancor di più, se possibile, i compagni è Luis Alberto che, su Instagra, scrive: «Domani è un giorno molto importante! Iniziamo il nostro cammino in Champions League e il nostro avversario sarà il Borussia Dortmund».