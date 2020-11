Lazio, Lotito: «L’aereo per celebrare il ritorno nell’Europa che ci spetta»

Il presidente Lotito è intervenuto a margine della presentazione del nuovo aereo: le parole del patron biancoceleste

È stato inaugurato in mattinata il nuovo aereo personalizzato della S.S. Lazio. Un velivolo rappresentante la prima squadra della Capitale attraverso i suoi colori e simboli, voluto fortemente e regalato alla squadra dal presidente biancoceleste Claudio Lotito. «È il sigillo ad una ricorrenza che abbiamo festeggiato con il ritorno nell’Europa che conta e che ci spetta» – ha dichiarato il presidente al margine dell’inaugurazione ufficiale – «Benché diversi eventi siano stati rinviati o annullati nel rispetto delle misure di contenimento del virus, la Lazio non ha voluto mancare l’appuntamento con la storia. Per volare più in alto, nei cieli d’Italia, d’Europa e del mondo, con il nostro simbolo e i nostri colori, memori dell’ispirazione dei Fondatori».