Lazio, l’Olimpico deve tornare fortino: il dato nel 2023 preoccupa

La Lazio deve tornare a far quadrare i numeri all’Olimpico per quanto riguarda le gare di campionato: c’è un dato da migliorare

La partita di questa sera tra Lazio e Sampdoria non sarà importante solo per quanto riguarda la corsa Champions ma anche per migliorare un dato che riguarda lo stadio Olimpico.

Come riportato dall’edizione romana di Repubblica infatti, nel 2023 la Lazio ha raccolto in casa solo il roboante successo sul Milan (4-0), pareggiando poi con Empoli e Fiorentina e perdendo lo scontro diretto con l’Atalanta. Meglio i risultati nelle coppe: successo agli ottavi di finale in Coppa Italia contro il Bologna e vittoria nell’andata dei sedicesimi di finale di Conference League col Cluj. Immobile e compagni vogliono invertire il trend anche in Serie A.