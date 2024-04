Lazio, le ultime da Formello in vista della gara di venerdì con la Salernitana

Lazio, a pochi giorni dalla partita in casa contro la formazione campana le ultime dal centro sportivo biancoceleste

Ancora pochi giorni e la Lazio tornerà in campo per la sfida che apre il turno di campionato di serie A contro la Salernitana, per vendicare la terribile sconfitta nel derby con la Roma. La squadra sta svolgendo la preparazione in vista della gara contro i campani, con Tudor che potrà contare sul recupero di Lazzari, ma osserva con attenzione le situazioni di Provedel e Zaccagni fermi ai box e Immobile e Romagnoli invece daranno forfait.

In attacco l’ex tecnico del Verona si affiderà a Castellanos, il terzetto di difesa dovrebbe essere invece composto da Patric, Casale e Gila mentre in porta ci sarà Mandas visto che come ormai noto Provedel non può ancora rientrare. Ci sarà anche spazio per Kamada.