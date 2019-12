Lazio Juventus, i precedenti con l’arbitro Fabbri: bilancio positivo

Lazio Juventus, bilancio positivo con l’arbitro Fabbri che sarà il direttore di gara del prossimo match in programma all’Olimpico

L’arbitro emiliano ha diretto finora i biancocelesti in sette circostanze: in queste la Prima Squadra della Capitale ha raccolto cinque vittorie e due sconfitte.

Nel corso di questa stagione Fabbri non aveva ancora mai diretto una gara della Lazio. L’ultimo precedente risale all’11 maggio scorso, giorno in cui i biancocelesti superarono il Cagliari in trasferta per 2-1. Il fischietto di Ravenna non aveva ancora mai diretto un incontro tra la Lazio e la Juventus.