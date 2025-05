Lazio Juve, Tudor pensa a una mossa a sorpresa per la sfida dell’Olimpico: tutti i dettagli

L’allenatore della Juventus starebbe pensando a una mossa di formazione inaspettata per affrontare la Lazio di Baroni

Archiviata la pratica Empoli, ora la Lazio di Baroni dovrà affrontare la Juve dell’ex Igor Tudor nel big match in programma all’Olimpico sabato alle 18:00. In palio ci saranno tre punti fondamentali per quella che sarà la qualificazione alla prossima Champions League.

Entrambi gli allenatori dovranno fare i conti con l’emergenza legata agli infortuni e in queste ore sarebbe emersa una novità in casa Juve. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, Tudor starebbe pensando all’inserimento di Alberto Costa dal primo minuto, il quale andrà a prendere, molto probabilmente, il posto di Cambiaso. Si tratterebbe di una novità per i bianconeri, ma soprattutto per Alberto Costa, che non ha ancora debuttato da titolare con la maglia bianconera.