Cataldi nel break: «Stanchi negli ultimi minuti, dobbiamo essere lucidi per sbloccarla» Le parole del centrocampista della Lazio

Cosi Danilo Cataldi nell’intervallo di Lazio Juventus ai microfoni di Dazn:

«Negli ultimi minuti abbiamo accusato stanchezza, abbiamo sbagliato palloni che non dovevamo sbagliare, per primo io. Però è stato un buon primo tempo, dobbiamo trovare lucidità per sbloccarla»