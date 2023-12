Lazio Inter è Sarri contro Inzaghi: il grande ex sogna lo sgambetto

Lazio-Inter sarà anche la sfida tra Maurizio Sarri e Simone Inzaghi: il grande ex sogna lo sgambetto ai biancocelesti

La Gazzetta dello Sport concede ampio spazio al big match di domani 17 dicembre tra la Lazio e l’Inter all’Olimpico. Gli ultimi confronti tra le due squadre hanno visto i nerazzurri uscire coi cerotti, e per questo il tecnico piacentino li ha analizzati nel dettaglio per non commettere gli stessi errori.

LAZIO INTER– I due 3-1 subiti all’Olimpico dal collega toscano hanno pesato enormemente, e in diversi momenti, sull’andamento dei nerazzurri in campionato. Eppure, entrambe le sconfitte hanno elementi comuni, analizzati al microscopio dallo staff. I nerazzurri contro la Lazio in trasferta sono crollati sempre nel finale dopo gare tese come corde di violino: ingenuità, sprechi ed errori individuali hanno portato alla frittata.

OCCHI SU DI LUI- Il pericolo pubblico numero uno stavolta si chiama Luis Alberto, da guardare a vista: le scorribande spagnole sul centro-sinistra rischiano, infatti, di impensierire Bisseck, che è solo alla seconda da titolare in A. Per aiutarlo, servirà la pressione di Barella e la solita diga di Calhanoglu.

