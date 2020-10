Lazio, Immobile-Luis Alberto, i gemelli del gol

Immobile e Luis Alberto trascinano la Lazio col Bologna, segnando insieme per la decima volta.

Martedì scorso hanno ispirato il 3-1 contro il Borussia Dortmund, sabato hanno segnato nella stessa partita per la decima volta. Dieci volte insieme da goleador: una continuità che arricchisce la Lazio. Otto volte è accaduto allo Stadio Olimpico. In otto occasioni in campionato, una in Coppa Italia e una in Europa League. Per ben cinque partite nel campionato 2017-18: 4-1 col Milan, 6-1 col Sassuolo, 5-2 in casa della Spal, 6-2 col Benevento e 2-1 nella trasferta con l’Udinese. Un anno, quello, in cui Luis Alberto realizzò ben 11 reti, suo record realizzativo.

L’anno dopo, insieme a segno nel 2-1 contro l’Apollon Limassol in Europa League e nel 4-1 al Novara di Coppa Italia, dove segnò anche Milinkovic-Savic. Nel passato campionato, entrambi in rete nel 3-0 con l’Udinese e nel 2-1 contro la Fiorentina. Col Bologna è arrivata la doppia cifra di questa particolare statistica. Cosi riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.