Lazio, Giordano: «Ecco chi sceglierei tra Noslin e Dia». Le parole dell’ex giocatore sul mercato biancoceleste

Si accende il mercato in casa Lazio. Non è chiaro ancora chi sbarcherà nella Capitale: per questo l’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha espresso il suo pensiero ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Se dovessi scegliere fra Noslin e Dia sceglierei Dia perché ha fatto vedere di più. Certo, il carattere è un po’ bizzarro e non so nello spogliatoio della Lazio cosa potrebbe succedere. E’ comunque un giocatore importante. Noslin è stata la rivelazione di metà stagione del Verona. Certo, se li prendi tutti e due, qualcuno in organico dovrà cambiare aria perché non credo che la Lazio si possa permettere quattro attaccanti. Se prendo Dia, i soldi che risparmio per Noslin li investo su un altro profilo. C’è da dire che quest’anno Dia non ha praticamente mai giocato ».

ISAKSEN E STENGS– «Se la Lazio desse Isaksen per Stengs, rimarrebbe come prima e cioè con ancora un giocatore da prendere per coprire un ruolo. Comunque a me Stengs piace molto, ma poi l’indirizzo sugli acquisti lo deve dare l’allenatore anche in base alla propria idea di calcio. Secondo me Stengs non è più forte di Isaksen. Uno ha fatto bene in Olanda, l’altro ha fatto bene in Italia. Poi è arrivato Tudor ed è praticamente sparito dal campo. Siamo lì come giocatori e un’altra chance al danese gliela darei indipendentemente da Stengs. Dele-Bashiru? Non lo conosco proprio e non mi permetto di dare giudizi su calciatori che non conosco e non ho seguito. Per caratteristiche dico che sicuramente alla Lazio manca quel tipo di giocatore ».