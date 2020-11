Lazio, è la peggiore partenza di Inzaghi, ma l’anno scorso solo un punto in più

Lazio, Inzaghi alle prese con la sua peggior partenza di sempre: il dato

14 punti raccolti in 9 partite: circa la metà del potenziale bottino. La Lazio di Simone Inzaghi, in questo 2020/21, ha avuto la sua peggior partenza da quando il tecnico piacentino siede sulla panchina biancoceleste. Il miglior dato risale al 2017/18 (i punti erano 22). Inoltre, dal post-Ballardini (quindi stagione 2009/10) la Lazio aveva fatto sempre meglio. Tuttavia, nella passata stagione, dopo 9 gare il punteggio in classifica dei capitolini recitava 15, soltanto un punto in più.