Lazio, contro l’Udinese attenzione ai cartellini: i diffidati in vista del Bologna

La squadra di Baroni deve prestare massima attenzione ai cartellini nella sfida contro l’Udinese, in virtù di quelli che sono i calciatori diffidati in vista del Bologna

Domani sera la Lazio ospiterà L’Udinese all’Olimpico, in una gara che offre in palio punti pesantissimi per la classifica dei biancocelesti. Bisogna però anche guardare oltre e quindi prestare massima attenzione ai cartellini in vista della trasferta di Bologna.

I giocatori diffidati sono 3: Belahyane, Guendouzi e Isaksen, tutti a rischio per la gara contro i romagnoli.