Delio Rossi: «Juve? Se non dovesse entrare in Champions...»

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato anche quella che è la lotta Champions

L’ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha concesso un’intervista esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.

LE PAROLE – «Il problema è che il calcio non è come la finale dei 100 metri, qui si danno dei giudizi. Fino a una settimana la Juve poteva competere per lo scudetto, ora non può arrivare quarta. I giudizi vanno fatti a lungo termine, se centra o no gli obiettivi che ha fissato con la società a inizio campionato. Bisogna mettere in preventivo che è un allenatore nuovo, che ha cambiato stile di gioco. Se non centra l’obiettivo della Champions è un anno fallimentare».

