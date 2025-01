Lazio Como, con un giallo salteranno il Verona: la lista dei diffidati biancocelesti

Lazio Como, un solo giocatore nella lista dei diffidati dei biancocelesti. Dovrà stare attento a non ricevere ammonizioni

Si è leggermente svuotata la lista dei diffidati della Lazio. Infatti, nel derby contro la Roma, Zaccagni e Gila sono stati ammoniti, hanno raggiunto i cinque cartellini gialli e salteranno il match contro il Como.

Dunque, in diffida rimane soltanto Gustav Isaksen, il quale dovrà stare attento a non rimediare ammonizioni altrimenti salterà la gara con il Verona in programma il 19 gennaio.