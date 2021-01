Lazio, Ciro è solo: nessun compagno di reparto è una garanzia

Il Messaggero evidenzia la mancanza di incisività da parte dei compagni di reparto di Immobile

Se non segna Immobile, difficilmente la Lazio riesce a portare a casa almeno un punto. Lo dicono le 10 reti del centravanti biancoceleste, Scarpa d’oro della passata stagione, ma non solo. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, i compagni di reparto di Ciro non stanno dando il contributo che Inzaghi desidererebbe vedere in campo. Correa è indisponibile per infortunio, Caicedo è tra i più generosi, ma sotto porta ieri non ha graffiato. Lo ha fatto in maniera pesante quest’anno ma da subentrato ha sempre reso meglio. Muriqi, al momento, non sembra per niente pronto.