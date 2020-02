Lazio, Caicedo ritrova la doppietta

La Lazio vince in goleada contro la Spal anche grazie alla doppietta di Caicedo: l’attaccante torna alla doppietta dopo 9 mesi

Segna Caicedo e la Lazio vince, oramai una costante nella stagione della prima squadra della Capitale.

Oggi il Panterone ha giocato una partita sensazionale, segnando una doppietta. Prima la ribattuta dopo il palo di Lazzari, poi la pennellata a giro dopo lo scambio con Ciro: l’attaccante graffia anche la Spal e arriva a quota 7 gol in campionato. Il partner di Immobile non segnava due gol nella stessa partita dal 28 aprile 2019, giorno in cui la squadra di Inzaghi affrontava la Sampdoria. Il mister, nelle sue dichiarazioni a fine gara, ha detto che Caicedo non era al meglio delle sue condizioni. Dopo oggi non immaginiamo cosa Felpanther possa fare al massimo delle sue capacità.