Lazio Cagliari, i precedenti della partita di campionato

Lazio Cagliari, alla vigilia della partita dello stadio Olimpico ripercorriamo tutti i precedenti contro i sardi

Archiviata la roboante e importante vittoria del Sinigaglia contro il Como di giovedì, la Lazio lunedì tornerà in campo per sfidare in casa il Cagliari Nicola nel match che chiude il turno di campionato. Lunedì sera sarà la 73°volta che le due squadre si incroceranno nella loro storia, e il bilancio attuale è il seguente ossia: 45 vittorie della Lazio, 21 dei sardi e 17 pareggi