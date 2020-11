Lazio, bomba d’acqua a Crotone, match a rischio ma al momento si gioca: la situazione

La gara tra Crotone e Lazio potrebbe essere rinviata per maltempo

«La situazione in queste ore è destinata a peggiorare. Restare a casa per sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso». Così il comune di Crotone in una nota. Nelle ultime ore la città calabrese è stata colpita da una bomba d’acqua. Alcune zone dalla città si sono allagate e sono forti i disagi. Uno scenario che mette a rischio la gara Crotone-Lazio, in programma alle 15 allo stadio Ezio Scida. La decisione su un eventuale rinvio verrà presa nelle prossime ore. Bisognerà verificare le condizioni del campo al momento del fischio di inizio. Ieri sera l’aereo di biancocelesti avrebbe avuto difficoltà ad atterrare per le avverse condizioni meteorologiche.

Nel frattempo, il Crotone ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito allo svolgimento del match.

Dall’Ezio Scida intanto, come riportato da Valerio Cassetta, un delegato della Lega Serie A ha ispezionato il terreno di gioco, dando per il momento l’ok per il fischio d’inizio.