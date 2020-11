Crotone Lazio a forte rischio causa maltempo: il comunicato della società calabrese a poche ore dal fischio d’inizio

Il Crotone ha diramato un comunicato ufficiale in merito alla partita, in programma ore 15:00, contro la Lazio. Il match è infatti a forte rischio causa fortissimo maltempo.

«Al momento non abbiamo nessuna comunicazione né tantomeno siamo noi a poter decidere sull’eventuale svolgimento o meno del match. Per ora possiamo solo dirvi che alle 15 è in programma la gara e possiamo solo garantire di dare tutte le info necessarie anche a chi non riterrà opportuno recarsi allo Stadio».

Il club ha poi pubblicato, tramite i propri canali social, una foto del terreno di gioco dell’Ezio Scida, al momento in buone condizioni.