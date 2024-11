Lazio Bologna 2-0, uno-due letale dei biancocelesti: prima Gigot e poi Zaccagni. Esplode l’Olimpico

Lazio-Bologna, uno due letale dei biancocelesti che non danno scampo agli emiliani e archiviano la partita dell’Olimpico

Si sblocca il risultato tra Lazio–Bologna, con i biancocelesti che in pochi minuti archiviano la pratica contro gli emiliani con un netto 2-0. Ad aprire le marcature ci pensa Gigot entrato al posto di Romagnoli infortunato, l’ex Marsiglia sfrutta l’assist di Zaccagni su angolo e non da scampo a Rovaglia. Al 72′ a raddoppiare e archiviare la partita è lo stesso arciere che non da scampo anche lui al portiere emiliano che vede entrare il pallone in fondo alla rete