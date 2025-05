Lazio, Baroni: «Mandas? Rientra nelle logiche delle rotazioni. Abbiamo cinque partite in quindici giorni e abbiamo bisogno di tutti»

Condividi via email

Lazio, Baroni da alcune delucidazioni circa le proprie scelte tra i pali: ecco come verranno gestiti Mandas e Provedel

L’allenatore della Lazio Marco Baroni ha fornito alcune spiegazioni sulla recente scelta di utilizzare maggiormente Mandas come portiere titolare dei biancocelesti. Infatti il tecnico ex Verona ha spiegato che la sua intenzione sarà quella di sfruttare entrambi gli estremi difensori per poter effettuare rotazioni. Le sue parole ai microfoni di DAZN:

PORTIERI – «La scelta di Mandas? Rientra nelle logiche delle rotazioni. Ho fatto una valutazione tecnica all’interno delle rotazioni. Abbiamo cinque partite in quindici giorni, abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo fatto qualche recupero importante e questo ci permette di tornare a fare delle rotazioni come ho fatto in mezzo al campo».