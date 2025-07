Lazio, i tifosi vicino alla squadra: vola la campagna abbonamenti, ma cresce il malcontento verso la dirigenza: oggi una manifestazione contro Lotito

Lazio, manifestazione contro la dirigenza oggi da parte dei tifosi: intanto però la campagna abbonamenti prosegue con grande entusiasmo

Nonostante le difficoltà e le incertezze, l’amore dei tifosi per la Lazio si manifesta con numeri importanti nella campagna abbonamenti. Ieri, con l’apertura della vendita libera, si è quasi raggiunta quota 22 mila tessere, un dato significativo che testimonia la fedeltà e l’attaccamento alla maglia.

Tuttavia, come riportato dall’edizione romana de La Repubblica, l’entusiasmo per la campagna abbonamenti si scontra con il profondo malcontento di una parte della tifoseria nei confronti della gestione societaria. Oggi pomeriggio, dalle 18:30, è prevista una manifestazione organizzata dalla Curva Nord per protestare contro la gestione del presidente Claudio Lotito. Il raduno è previsto a Largo Corrado Ricci, da cui il corteo si dirigerà su Via dei Fori Imperiali, per poi terminare davanti al Campidoglio. Gli organizzatori hanno chiesto un incontro con il sindaco Gualtieri e l’assessore allo sport Onorato «per sottolineare il profondo dissenso verso una gestione societaria che sta svalutando un patrimonio cittadino come la Lazio». Tra le richieste, anche lumi sul progetto di Lotito relativo allo Stadio Flaminio. L’appello degli organizzatori è chiaro: «Chiediamo a tutti i partecipanti di rispettare il decoro del centro storico, niente fumogeni o petardi ma solo bandiere della Lazio», a riprova di una protesta che vuole essere pacifica ma determinata.