Belahyane Lazio, Sarri lo prova in un nuovo ruolo: le indicazioni dal ritiro

Lazio, Sarri ha provato Reda Belahyane in un nuovo ruolo nel primo giorno di ritiro: ecco cosa gli chiede il tecnico biancoceleste

Il ritiro della Lazio a Formello è iniziato con le prime indicazioni tattiche di Maurizio Sarri, che ha subito messo in chiaro le sue intenzioni. Dopo il discorso iniziale alla squadra, in cui ha ribadito l’importanza di “dare tutto, in allenamento e in gara”, e la parte atletica, l’attenzione si è spostata sulla partitella a campo ridotto. Qui, come osservato dall’edizione romana de La Repubblica, Castellanos ha firmato il primo gol, seguito a ruota da Dia, confermando la loro stretta concorrenza per il posto di centravanti titolare.

Una delle prime sorprese tattiche riguarda Belahyane, che è stato schierato da mezzala destra. Non è un caso: Sarri vuole provarlo in quella posizione anche per fare in modo che tenga meno la palla e migliori nella velocità di pensiero, due aspetti fondamentali nel suo 4-3-3. I registi designati in questo modulo saranno Rovella e Cataldi. Il tecnico sta studiando attentamente anche i “nuovi” arrivati, in particolare Tavares, per valutarne l’adattamento ai suoi schemi. È stato confermato anche il ruolo di Noslin come ala sinistra, fungendo da vice-Zaccagni, ruolo in cui è stato utilizzato anche Pedro. Sulla fascia destra, invece, si sono mossi Cancellieri e Isaksen. Sarri intende lavorare a fondo con tutti gli elementi a disposizione, cercando di ottimizzare le risorse in vista di una stagione in cui il mercato in entrata rimane bloccato fino a settembre.