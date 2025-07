Castellanos Dia, inizia la sfida tra i due attaccanti per il posto da titolare

Castellanos Dia, inizia la sfida tra i due attaccanti della Lazio per decidere il titolare: due profili tatticamente diversi, ecco la scelta di Sarri

Le prove del 9 sono cominciate ieri mattina a Formello, con il primo allenamento stagionale della Lazio che ha visto subito una competizione accesa per il ruolo di centravanti. Da una parte, Valentín Castellanos con il fratino rosso; dall’altra, Boulaye Dia in celeste. C’è una sola poltrona per due nell’area di rigore, e la coppia che aveva ben figurato con Baroni ora si trova a fronteggiarsi sotto la guida di Maurizio Sarri. Gli effetti del 4-3-3 sono previsti, aprendo ufficialmente la concorrenza. Mau deve scegliere il suo centravanti, e il dibattito potrebbe durare a lungo, anche se nell’epoca dei cinque cambi avere due opzioni in rosa è il minimo sindacale. Durante il ritiro, forse anche Noslin potrebbe iscriversi a questa corsa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la verità appartiene ai precedenti. Baroni, privo di un vero rifinitore come Luis Alberto, aveva scoperto la formula del doppio 9, con Taty più Dia. L’argentino da solo faticava, mentre il senegalese, con il suo movimento a compasso, serviva a cucire la manovra con i centrocampisti e si sacrificava nei rientri. Nella Lazio della passata stagione formavano un tandem ben assortito e complementare, come se uno avesse bisogno dell’altro. Sarri, se manterrà il 4-3-3 senza ripensamenti, dovrà scegliere. Un mese fa, al clinic di Castiglione della Pescaia, aveva tratteggiato il profilo dei due: «Taty segna i gol difficili. Dia è più concreto sotto porta». Se avrà bisogno di palleggio e assist, privilegerà l’argentino, ma sarà cruciale il funzionamento degli esterni d’attacco e l’inserimento delle mezzali. Se cercherà cinismo, cattiveria e una percentuale di realizzazione superiore, il senegalese potrebbe essere preferito. Castellanos ha tecnica e visione di gioco, più propenso all’assist che al tiro, ma è tignoso e pericolosissimo in elevazione. Boulaye ha il senso della profondità e sente la porta, come dimostrato dai gol all’Olimpico con il Como e a Marassi con il Genoa.