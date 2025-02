Lazio, il record di Baroni: nessuno come i biancocelesti in Serie A. La ricetta segreta per il gol: di cosa si tratta

Lazio da record in Serie A per un dato sui gol messi a segno: ecco di cosa si tratta e un’analisi su questo aspetto

Come ricorda il Corriere dello Sport, la Lazio in questa stagione ha messo a segno 44 dei 45 gol fatti in campionato negli ultimi 16 metri. Un record per questo campionato, con i biancocelesti che vogliono puntare a migliorarsi ancora.

Il segreto? Una riconquista del pallone aggressiva e una verticalizzazione immediata, con tutti gli uomini dell’attacco che arrivano in area grazie alla grande mobilità che c’è in fase offensiva. E ora si vogliono migliorare anche i cross…