Lazio Atalanta, Tissone avvisa la Dea: «I biancocelesti stanno facendo bene; ecco cosa dovrà fare la squadra»

Lazio Atalanta, le parole di Fernando Tissone, ex calciatore della Dea, in vista della partita di questa sera all’Olimpico

Fernando Tissone, ex calciatore dell’Atalanta, ha parlato a TMW Radio in vista della sfida della Dea di questa sera contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «L’Atalanta sta facendo molto bene da tanti anni, era ipotizzabile che potesse fare un anno cosi importante in campionato. Spero possa lottare fino in fondo per lo Scudetto che sarebbe un sogno. Bisogna essere realisti. Ci sono squadre più attrezzate e con maggiore storia. L’Atalanta deve continuare a migliorarsi passo dopo passo. Sarebbe magnifico già fare la Champions. Questa sera partita molto importante. La Lazio sta facendo molto bene».