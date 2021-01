La Lazio torna a vincere in casa con Strakosha tra i pali

Strakosha torna titolare e la Lazio conquista la prima vittoria del 2021

Dopo 8 partite senza giocare, Thomas Strakosha torna titolare e la Lazio ottiene la vittoria contro la Fiorentina. Non che i precedenti risultati fossero dovuti a scarse prestazioni di Pepe Reina, sia ben chiaro. Il portiere spagnolo, anzi, ha saputo fare la differenza in più di un’occasione. Ma per Inzaghi è importante anche aver ritrovato il portiere albanese, ieri battuto solo su calcio di rigore e autore di un buon intervento su conclusione di Vlahovic. La sua ultima apparizione risaliva alla sconfitta interna contro l’Udinese per 3-0.