La Lazio ai tifosi: «Un aggettivo per la prestazione di Felipe Anderson»

La Lazio si è divertita a chiedere ai propri tifosi sui social un aggettivo per descrivere la prestazione di Felipe Anderson

Felipe Anderson è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo in Atalanta-Lazio, e non solo per il gol segnato che ha messo in ghiaccio il match.

La Lazio ha chiesto aiuto ai tifosi per descrivere la prestazione del brasiliano, postando una foto di Pipe e la domanda: «La prestazione è stata…». La risposta arriva su Instagram dove l’account ufficiale biancoceleste la definisce «Devastante».