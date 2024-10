Juve Lazio, Rambaudi: «La squadra subisce tanti gol, ma la difesa non è da buttare; c’è una cosa della Juve che mi affascina»

Juve Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Roberto Rambaudi in vista della sfida di sabato sera contro i bianconeri

Roberto Rambaudi, ospite di RadioSei, ha parlato in vista di Juve Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio subisce gol quasi ogni partita, è vero, però non ha mai subito tantissime occasioni da gol, molto spesso i gol subiti sono stati frutto del caso. Per questo la fase difensiva non è da buttare. Il sistema della Juve si riconosce in fase di non possesso, mentre quando ha la palla mi affascina perché adotta un caos organizzato e lo dimostra il ruolo di Cambiaso che spesso fa il play. Mi piace questa mobilità questo approccio non posizionale, con i giocatori che si muovono molto in campo. Douglas Luiz sabato potrebbe fare il Koopmeiners della situazione».