Juve Lazio, Casinelli: «Baroni ha creato la mentalità giusta, Juve? Non mi fido, anche se hanno tante assenze»

Juve Lazio, le parole di Fabrizio Casinelli, direttore dell’ufficio stampa della Rai, sulla sfida di campionato contro i bianconeri a Torino

Fabrizio Casinelli, direttore dell’ufficio stampa della Rai, ha parlato a RadioSei in vista di Juve Lazio. Di seguito le sue parole.

BARONI – «Baroni a livello personale si sta giocando una partita importante alla Lazio. Lui sta trasferendo tutto questo al gruppo, ha creato un gruppo e ha fatto squadra. Quando la Lazio segna tutti si abbracciano, la mentalità è questa: ‘Ci stiamo giocando una partita importante, vediamo dove possiamo arrivare».

DIA – «É sempre stato giocatore importante, quando arrivò a Salerno rimasi sorpreso. L’ultima gara con la Salernitana aveva lo stadio contro, lo vidi dal vivo e mi impressioni per personalità. Baroni è stato bravissimo ad affiancarlo a Castellanos».

JUVE – «Le assenze della Juve? Non mi fido mai della Juventus, le grandi squadre hanno tante soluzioni e sono abituati a reagire. Serve la stessa tranquillità mentale registrata fino ad ora in campionato. Non credo che sarà così decimata la Vecchia Signora, servirà la massima concentrazione. Loro hanno un parco giovani importante: chi di noi avrebbe scommesso su Savona? Credo a breve arriverà anche in nazionale. Aspetto Juve-Lazio con un po’ di follia, la stessa che contraddistingue la squadra di Baroni. Nonostante questo inizio positivo credo che altre squadre, figurine alla mano, siano più attrezzate per la Champions. Inter, Milan, Juve e Napoli sono avanti alla Lazio, i biancocelesti se la giocano in primis con l’Atalanta. Arrivare in Champions equivarrebbe a vincere uno scudetto».