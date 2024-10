Juve Lazio, a rischio la presenza di Koopmeiners? Thiago Motta ha un piano per sostituire l’olandese

Juve Lazio, l’olandese è a rischio per la gara contro i biancocelesti e il tecnico ha un piano per rimpiazzare l’ex Atalanta

Archiviata la sosta della Nazionale con gli impegni anche dell’Italia di Spalletti per la Nations League, riparte la serie A con un super big match dello Stadium tra la Juventus e la Lazio. In casa bianconera però a tenere banco è il caso relativo alle condizioni fisiche di Koopmeiners, il quale è alle prese con il problema al costato, ma non è ancora da escludere un recupero lampo verso la gara con la Lazio, almeno per la panchina.

Thiago Motta però non fa drammi, e secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbe un piano per sostituire l’olandese inserendo e sfruttando la duttilità di Mckennie.