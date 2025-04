Jeda: «Spalletti? Non credo che sia colpa sua. Bisogna un po’ cambiare mentalità. Sui singoli...»

Jedaias Capucho Neves, ex Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale di Luciano Spalletti

Dopo la doccia fredda subita nel match di Nations League contro la Germania l’entusiasmo generale è precipitato, almeno per quanto concerne gli Azzurri. A dove rilanciar e questa squadra in vista del Mondiale è sicuramente Luciano Spalletti.

Su quest’argomento arriva un’opinione diretta da un ex calciatore che la Lazio la ha affrontata da avversario. Si è espresso in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24 Jedaias Capucho Neves meglio noto come Jeda. Ecco cosa pensa il centravanti della situazione dell’Italia:

Volgiamo uno sguardo alla Nazionale italiana. Come giudica l’operato del CT Luciano Spalletti in Nations League? Secondo lei il suo profilo si sposa perfettamente con gli ideali azzurri?

«Io credo che la Nazionale abbia dei giocatori di qualità, di talento che possono fare molto meglio. Quando Spalletti è andato in Nazionale pensavo che fosse un allenatore perché questo discorso rispetto alle squadre normali è molto diverso poiché non vi è la possibilità di avere i giocatori tutti i giorni per vederli e allenarli. Li vedi ma non sono allenati da te, invece nelle squadre la cosa è differente. Credo che lui si sposi molto di più a una squadra di calcio in sé, alla Nazionale qualche fatica di troppo la sta facendo. Non credo che la colpa sia sua ovviamente perché, voglio dire, i giocatori sono sempre loro che vanno in campo. Bisogna un po’ cambiare mentalità, mi auguro che il CT possa dare una svolta anche qui e che possa ottenere qualche risultato in più. Degli elementi validi e ottimi comunque ci sono, è da vedere, però se dovessi scegliere un allenatore adesso probabilmente non avrei scelto lui».

