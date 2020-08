James, non solo Lazio e Ancelotti: occhio a United, Atletico e Messico

James Rodriguez lascerà il Real Madrid in estate. La Lazio tenta il blitz, ma la trattativa è difficilissima e la concorrenza agguerrita.

Non solo Everton e Lazio per il centrocampista colombiano del Real Madrid James Rodriguez. Oltre ad Ancelotti e ad Inzaghi, sul ventinovenne c’è ancora l’Atletico Madrid, destinazione che sarebbe gradita all’entourage e al calciatore. Difficile che i Blancos cedano però ai rivali storici il calciatore. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si sarebbe affacciato anche il Manchester United recentemente eliminato dall’Europa League. Diverse poi le offerte dal Messico, dove al calciatore sarebbero garantiti stipendi fuori dai parametri dei biancocelesti. La Lazio dovrà riuscire – se vorrà assicurarsi le prestazioni di James – nell’impresa di impostare e chiudere una operazione complicatissima in poche ore. L’attesa, anche questa volta, potrebbe rivelarsi fatale.