Italiane in Europa, solo la Roma resta in corsa. Milan eliminato

La Roma vola ai quarti grazie alla doppietta di Borja Mayoral, Milan sconfitta a San Siro da una intuizione di Paul Pogba

Il bilancio è in perdita, c’è solo la Roma ancora in corsa in Europa. Il Milan è stato eliminato dal Manchester United, il Napoli addirittura ai sedicesimi di Europa League. E in Champions le cose vanno ancora peggio con nessuna italiana oltre gli ottavi, Inter, Juve, Atalanta e Lazio tutte già fuori.

Il calcio italiano in questo momento non regge il confronto con le squadre di pari livello europee, bisogna lavorare sodo e farsi le domande giuste per provare a colmare il gap. L’equilibrio ritrovato della Roma di Fonseca alla fine paga, una squadra senza eccessi ma capace di fare la cosa giusta al momento giusto – vincere -, per la prima volta ai quarti, all’inseguimento della finale di Europa League e di un piazzamento in Champions, in campionato.

