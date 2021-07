Italia-Spagna, Immobile fuori dopo 60′: dentro Berardi

Un’ora in campo per Ciro Immobile in Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020: la partita dell’attaccante azzurro

60′ per Ciro Immobile durante Italia-Spagna, semifinale di questo Euro 2020. L’attaccante ci ha messo impegno, forza di volontà e generosità, aiutando la squadra a salire e provando anche qualche taglio e inserimento dei suoi.

Il bomber della Lazio però non ha lasciato il segno, seppur ha fatto anche un ottimo lavoro di sponda, come nel primo tempo per Barella, che ha poi però sprecato. Al suo posto è entrato Berardi. Un cambio tra l’altro andato in scena poco dopo il vantaggio azzurro, realizzato da Chiesa in un azione dove il buon Ciro è stato protagonista, ma fermato dalla retroguardia spagnola.