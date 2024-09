Italia, Brescianini: «Milinkovic? Non mi sento ancora così VICINO a lui. Il mio obiettivo è QUESTO». Le parole del giocatore

Marco Brescianini, centrocampista della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa per raccontare l’emozione della prima convocazione. Tra i vari argomenti affrontati, al giocatore è stato chiesto se e quanto si sentisse vicino a Milinkovic Savic, ex della Lazio. Questa la sue parole.

PAROLE– «Non mi sento ancora così vicino a lui, devo dimostrare, ho indicato il suo nome per prototipo e modello. Il mio obiettivo personale è migliorare ogni giorno e poi in futuro voglio essere Brescianini, non essere paragonato ad altri giocatori. Mi concentro su me stesso per valorizzare le mie qualità ».