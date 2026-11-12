Isaksen esce allo scoperto sul rinnovo: «Non vorrei essere da nessun’altra parte. Il mio sogno è la Champions con la Lazio!»

Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio, parla del proprio futuro dalla Danimarca: le dichiarazioni sul possibile prolungamento e il sogno Champions

Il futuro di Gustav Isaksen potrebbe essere ancora a lungo a tinte biancocelesti. L’esterno offensivo della Lazio, attualmente impegnato con la Nazionale della Danimarca, ha affrontato il tema del possibile rinnovo contrattuale con il club capitolino, lasciando trasparire tutta la propria soddisfazione per l’esperienza che sta vivendo nella Capitale. Parole importanti, che arrivano in un momento particolarmente positivo per la formazione allenata da Gennaro Gattuso.

Uno degli argomenti principali dell’intervista rilasciato a Bold riguarda proprio la possibilità di prolungare il contratto con la società del presidente Claudio Lotito. Isaksen non ha confermato l’esistenza di una trattativa, ma ha espresso chiaramente il proprio desiderio di continuare l’avventura romana.

«Rinnovo? Non posso dire se ci siano trattative in corso. È una questione che riguarda il club e i miei agenti. Posso solo dire di essere davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma. Quindi è molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi. Per me al momento è difficile immaginare un posto migliore in cui stare».

Un altro aspetto centrale riguarda il rapporto costruito con l’ambiente biancoceleste. Il calciatore danese ha sottolineato quanto sia importante sentirsi valorizzato e avere un ruolo significativo all’interno della squadra.

Parole che testimoniano il forte attaccamento dell’esterno alla Lazio, dove vuole continuare a crescere e a ritagliarsi uno spazio sempre più importante. «Non credo si debba dare per scontato il fatto di essere felici ogni giorno e allo stesso tempo ricoprire un ruolo importante all’interno club e godere di grande fiducia. In questo momento non vorrei essere da nessun’altra parte».

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Niente Premier League: il grande sogno è la Champions!

Nonostante il fascino di un campionato prestigioso come la Premier League, il pensiero di Isaksen resta rivolto esclusivamente alla Lazio. Il danese ha infatti individuato un obiettivo preciso da raggiungere insieme ai compagni: conquistare la qualificazione alla Champions League.

«La Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions League con la Lazio. Sarebbe un traguardo enorme».

Dichiarazioni che rappresentano un segnale significativo anche in ottica rinnovo. La volontà del giocatore appare chiara, mentre l’eventuale accordo dovrà essere definito attraverso i contatti tra la società e i suoi rappresentanti. Intanto, Isaksen guarda al presente e a un futuro che vorrebbe continuare a vivere da protagonista con la maglia biancoceleste.