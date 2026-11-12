Italia Francia, Frattesi verso una maglia da titolare! Mancini prepara una sorpresa a San Siro

Italia Francia, Davide Frattesi potrebbe partire dal primo minuto nella sfida di Nations League: Roberto Mancini valuta il centrocampista della Lazio

L’Italia si prepara a tornare protagonista in Nations League con una sfida di grande prestigio contro la Francia, in programma questa sera, 12 novembre, allo stadio San Siro di Milano. Il commissario tecnico Roberto Mancini continua a lavorare alla formazione da schierare contro la selezione guidata da Zinedine Zidane, cercando il giusto equilibrio tra i giovani talenti e i calciatori che possono garantire esperienza e affidabilità.

Tra i protagonisti c’è anche Davide Frattesi, centrocampista della Lazio che potrebbe trovare spazio nell’undici iniziale degli Azzurri. Il suo rendimento in questo avvio di stagione rappresenta un elemento importante nelle valutazioni del commissario tecnico.

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Frattesi candidato a una maglia da titolare: la scelta di Mancini

Una delle possibili novità di Italia Francia riguarda proprio l’impiego di Davide Frattesi. Il centrocampista biancoceleste è tra i candidati a partire dal primo minuto, anche se la decisione definitiva sulla formazione resta nelle mani di Roberto Mancini.

Per il giocatore della Lazio, un’eventuale presenza dal primo minuto rappresenterebbe un’altra occasione per confermare il proprio valore anche sul palcoscenico internazionale.

Il grande momento di Frattesi con la Lazio non passa inosservato

Il possibile impiego di Frattesi arriva in un momento particolarmente positivo della sua stagione. Il centrocampista è stato uno dei protagonisti dell’eccellente partenza della Lazio allenata da Gennaro Gattuso, ancora imbattuta dopo undici giornate di Serie A.

I biancocelesti hanno conquistato nove vittorie e due pareggi, dimostrando continuità e solidità. In questo contesto, Frattesi ha già realizzato quattro reti in campionato, l’ultima delle quali nel pareggio per 1-1 contro il Napoli. Numeri che testimoniano la sua importanza negli equilibri della squadra capitolina e che rendono comprensibile la possibilità di vederlo protagonista anche con la maglia azzurra.

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Italia Francia, San Siro può diventare un’altra occasione importante per Frattesi

La sfida contro la Francia rappresenta un appuntamento significativo nel percorso dell’Italia in Nations League. Affrontare una nazionale di alto livello richiederà attenzione, intensità e capacità di sfruttare le occasioni offensive.

Proprio in quest’ottica, le caratteristiche di Davide Frattesi potrebbero rivelarsi preziose. Il centrocampista della Lazio ha dimostrato di saper incidere anche nelle partite più complicate, grazie soprattutto alla sua capacità di attaccare gli spazi senza palla.

Resta da capire se Mancini deciderà effettivamente di affidargli una maglia da titolare oppure se preferirà utilizzarlo a gara in corso. Una cosa è certa: il suo rendimento con la Lazio lo rende uno dei nomi più interessanti in vista della sfida di Milano.