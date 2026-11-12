Stadio Flaminio, Onorato annuncia tutte le novità: «Progetto reale e solido. Soldi? Investimento importante»

Stadio Flaminio, l’assessore Alessandro Onorato fa il punto sul progetto della Lazio: dalle prescrizioni della Soprintendenza alla possibile capienza fino all’obiettivo di Natale

Il futuro dello Stadio Flaminio torna al centro dell’attenzione in casa Lazio. Il progetto di riqualificazione dell’impianto capitolino, fortemente voluto dal presidente Claudio Lotito, continua il proprio percorso amministrativo e nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti importanti. A fare chiarezza è stato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, intervenuto ai microfoni di Radiosei.

L’esponente dell’amministrazione capitolina ha affrontato diversi aspetti della vicenda, soffermandosi sulle valutazioni della Soprintendenza, sulle possibili modifiche alla capienza e sulle tempistiche necessarie per arrivare al riconoscimento del pubblico interesse. Un passaggio fondamentale per il futuro dell’operazione, che potrebbe consentire alla società biancoceleste di compiere un ulteriore passo verso la realizzazione del proprio stadio.

La conclusione della conferenza dei servizi preliminare è stata ufficializzata dal Comune di Roma ad agosto, ma il progetto resta soggetto a prescrizioni e successive valutazioni amministrative.

PROGETTO E INTERESSE PUBBLICO – «La Roma sullo stadio è avanti perché ha iniziato oltre due anni prima. La vicenda Flaminio è complessa, così come il rapporto di Lotito con i tifosi. Vorrei chiarire un dato, noi rappresentiamo l’amministrazione pubblica, conta solo l’interesse pubblico di recuperare questo stadio che è in una situazione vergognosa».

CONFERENZA DEI SERVIZI E CAPIENZA – «Il primo dato certo è che il progetto della Lazio è reale e solido e c’è stata una prima chiusura importante della conferenza dei servizi. Di fatto c’è stato un primo assenso tecnico da parte di istituzioni che riguardano comune, regione e stato. Sostanzialmente c’è una positività, ma con delle prescrizioni. La Soprintendenza ha posto una raccomandazione sull’altezza, per dirne una. Oggi le cose stanno che dopo la chiusura della conferenza dei servizi, la Lazio deve integrare una serie di pareri, a partire proprio dalla Soprintendenza dello Stato, sulla capienza. Una cosa sono 50mila posti, un’altra 47mila. Questo è il tema in discussione, alla fine potrebbe essere tra 46mila e 48mila».

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TEMPI E RICONOSCIMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO – «Siamo al punto che la Lazio ha integrato il suo piano, ci sarà una risposta da parte della Soprintendenza. Superate queste risposte, la palla passerà al Comune. Confidiamo che questo iter si possa concludere anche entro Natale. Ovviamente, se e quando ci arriveranno questi documenti per poter dare o meno l’interesse pubblico. Il Comune di Roma ha tutto l’interesse a dare una risposta. È finita l’era del non si può fare. Ottenuto l’interesse pubblico saremmo al 50% dell’opera. A quel punto sarebbe nelle mani della Lazio. Ottenuto l’ok delle istituzioni pubbliche, mi sembrerebbe inverosimile che una società possa tornare indietro».

INVESTIMENTO ECONOMICO – «Mi sento di dire che lo stadio Flaminio possa essere una grande operazione per il club e per la città. Se un privato mette questi soldi mi sembra una cosa buona e giusta. Fare anche un investimento di 500 milioni, per una società sportiva quotata in borsa può essere una buona opportunità. Aspetterei a dire che i soldi non ci sono, non credo che un soggetto giuridico ed economico sia pazzo nell’investire dei soldi già nella fase di progettazione. Le procedure sono folli e lunghe, noi abbiamo velocizzato nel rispetto delle norme. Non si può perdere tempo».

RESISTENZE DEI RESIDENTI – «I nemici che potrebbe trovare la Lazio successivamente? Non parlerei di nemici, ma di un dato di fatto. È evidente che chi abita intorno al Flaminio non vuole che lo stadio venga rifatto. Ma questa è una realtà che noi dobbiamo affrontare. Capisco la preoccupazione degli abitanti, ma anche qui dobbiamo decidere. Tutti vogliano andare allo stadio e nessuno vuole un fastidio in quel momento specifico».

Il messaggio di Onorato è quindi chiaro: il progetto della Lazio prosegue, ma restano passaggi decisivi da completare. La risposta della Soprintendenza, la definizione della capienza e il pronunciamento del Comune di Roma saranno elementi fondamentali per comprendere quando il sogno biancoceleste di una nuova casa potrà avvicinarsi concretamente alla realizzazione.