Lotito e l’asse con Galliani per le elezioni della FIGC! Il presidente della Lazio prepara le sue mosse

Lotito FIGC, il presidente della Lazio protagonista delle manovre per la presidenza federale. Incontro con Galliani al Senato e lista delle società di Serie A

La corsa alla presidenza della FIGC entra in una fase particolarmente delicata e tra i protagonisti delle trattative spunta ancora una volta Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è al centro delle manovre che accompagnano la sfida tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò, in vista delle elezioni federali fissate per il prossimo 14 dicembre 2026. Tra incontri politici, ricorsi e verifiche sulle candidature, il numero uno biancoceleste continua a seguire da vicino gli equilibri del calcio italiano.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lotito e Galliani starebbero facendo squadra, con un confronto avvenuto direttamente al Senato. Un retroscena significativo, soprattutto alla luce delle tensioni che stanno accompagnando la campagna elettorale. Al centro dell’attenzione anche un documento contenente i nomi delle società di Serie A e i rispettivi schieramenti.

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Lotito, incontro con Galliani al Senato: spunta il documento sui club di Serie A

Il presidente della Lazio sarebbe stato visto parlare con Adriano Galliani nell’aula del Senato. Secondo le ricostruzioni Lotito aveva con sé un foglio con i nomi delle società di Serie A, accompagnati in alcuni casi da numeri di telefono e indicazioni relative agli schieramenti dei club.

Un episodio che testimonia l’attenzione riservata dal dirigente biancoceleste alla competizione federale. Il ruolo di Lotito, tuttavia, non si limita alle interlocuzioni politiche e sportive. Il presidente laziale ha infatti depositato ufficialmente la propria candidatura a consigliere federale, tornando così a puntare a un incarico all’interno degli organi della Federazione.

Il ricorso di Galliani e il caso Genoa possono cambiare gli equilibri

La sfida tra Galliani e Malagò si sta sviluppando anche sul piano della giustizia sportiva. L’ex amministratore delegato del Milan ha presentato un ricorso contro la commissione istituita per verificare le candidature, contestandone la composizione e le competenze.

Uno degli aspetti più discussi riguarda la doppia firma del Genoa. Il club rossoblù avrebbe inizialmente sostenuto Galliani, salvo successivamente indirizzare il proprio appoggio verso Malagò. Una questione significativa, considerando che l’attuale commissario federale ha raggiunto proprio con undici sottoscrizioni la soglia necessaria per presentare la candidatura attraverso la componente della Serie A.

Il Tribunale Federale Nazionale è chiamato a pronunciarsi venerdì 13 novembre sul ricorso. Nel frattempo, la FIGC ha chiarito che la commissione svolge esclusivamente funzioni istruttorie e di supporto, senza sostituirsi al segretario generale Marco Brunelli, al quale compete la verifica delle candidature entro sabato 14 novembre.

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Il 14 dicembre la resa dei conti: il presidente biancoceleste segue la partita

Il prossimo 14 dicembre rappresenta la data centrale della corsa elettorale. L’assemblea dovrà scegliere il nuovo presidente della FIGC, con Malagò sostenuto da una parte dei club di Serie A e Galliani appoggiato ufficialmente dall’Associazione Italiana Calciatori e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio.

La raccolta delle firme, tuttavia, non vincola automaticamente il comportamento dei delegati al momento del voto. Per questo motivo, i confronti tra le diverse componenti federali continuano ad avere un peso significativo. Per Lotito, già componente del Consiglio federale fino al febbraio 2025, queste settimane rappresentano anche l’occasione per cercare un ritorno negli organismi dirigenti del calcio italiano. Sul tavolo resta inoltre la scadenza del 31 gennaio 2027, termine oltre il quale il mancato completamento del percorso elettorale potrebbe portare a un nuovo commissariamento.

Non soltanto Galliani e Malagò: sullo sfondo anche il caso AIA

Ad aumentare la complessità del quadro federale contribuisce anche la vicenda relativa all’Associazione Italiana Arbitri. Il procedimento che ha portato all’elezione di Francesco Massini è infatti oggetto di contestazioni riguardanti presunte irregolarità, sulle quali sono chiamati a pronunciarsi gli organi competenti. Un ulteriore elemento di tensione in un momento già caratterizzato da ricorsi e contrapposizioni.

Intanto, i riflettori restano puntati su Claudio Lotito. L’incontro con Galliani, la lista dei club emersa al Senato e la candidatura a consigliere federale confermano il coinvolgimento del presidente della Lazio nelle vicende che accompagneranno il rinnovo dei vertici della Federcalcio.