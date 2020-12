Inzaghi: «Abbiamo avuto più motivazioni in Europa, ma la grande squadra non sceglie le partite» VIDEO

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Lazio, in programma domani alle ore 15 a Cesena

La Lazio di Simone Inzaghi riparte dal Dino Manuzzi di Cesena contro lo Spezia di Italiano, neopromossa dal rendimento davvero positivo in questo inizio campionato, domani all’ultima gara in Emilia prima di fare ritorno nel proprio stadio. I pareggi contro Atalanta e Cagliari hanno evidenziato un ottimo momento per i liguri. Il tecnico della Lazio è intervenuto ai microfoni del club alla vigilia della gara di domani alle ore 15 per presentare il match. Ecco le sue parole.

«Senz’altro domani è una gara impegnativa, troviamo un avversario che gioca bene e viene da ottime prestazioni, dovremo fare una partita importante, vediamo l’allenamento di oggi. Troviamo una squadra di valore, ora dovrò valutare come sta chi ha giocato col Borussia, vedere gli altri, farò le scelte più idonee per domani, per noi molto importante, dovremo trovare quelle motivazioni che in Europa abbiamo sempre avuto e un po’ meno in campionato. Serve la stessa tigna di Dortmund. Italiano è un ottimo tecnico, in B hanno fatto bene lo scorso anno, troveremo un avversario che gioca molto bene alternando momenti con forte pressing ad altri più guardinghi. Per essere una grande squadra non si devono scegliere le partite ma bisogna avere motivazioni alte, troveremo tante insidie domani».