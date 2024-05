Inter Lazio, Inzaghi ha le idee CHIARE in vista del match di San Siro. Le ultime

Inter-Lazio, Simone Inzaghi ha le idee chiarissime in vista della sfida di San Siro: ecco le mosse del tecnico per fermare i biancocelesti

Come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, oggi sarà una giornata d’allenamento per l’Inter. Dopo i ben 4 giorni di vacanza concessi da Simone Inzaghi ai propri calciatori, la squadra si ritroverà nel pomeriggio ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida di campionato che sarà contro la Lazio.

Secondo la rosea, per il match di domenica contro i biancocelesti Simone Inzaghi potrebbe riproporre tutti i titolari: al termine del match ci sarà la festa scudetto e di certo si preferirà celebrare il traguardo con un umore ancor più sereno dopo un’ottima prestazione e, magari, un ottimo risultato.