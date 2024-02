Infortunio Rovella, out per Lazio Bayern Monaco! E rischia anche per il Bologna

Infortunio Rovella, il centrocampista out per Lazio Bayern Monaco di questa sera! A rischio anche la gara di campionato

Come riferito dal Messaggero, Nicolò Rovella dovrà guardare da spettatore il match tra la Lazio e il Bayern Monaco in programma stasera. Il riacutizzarsi della pubalgia ha infatti messo ko il centrocampista, che non sarà a disposizione.

Un guaio per mister Sarri, che perde uno dei suoi uomini chiave in un match così importante come quello contro la formazione tedesca. A rischio anche per il match di campionato contro il Bologna.