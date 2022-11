Infortunio Maignan, il rientro è più vicino: ci sarà con la Lazio?

Maignan sta pian piano recuperando dall’infortunio che l’ha tenuto ai box in queste settimane: le sue condizioni

Maignan sta pian piano recuperando dall’infortunio che l’ha tenuto ai box in queste settimane. Il portiere francese, come sottolineato da La Gazzetta Sportiva, ha deciso di accorciarsi le ferie per essere a Milanello con qualche giorno d’anticipo rispetto al ritrovo del 2 dicembre.

Dunque l’estremo difensore dovrebbe essere pronto per la riprese del campionato, fissata per il 4 gennaio, ed essere così presente per la sfida con la Lazio del 24.