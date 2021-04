Infortunio Luis Alberto: la caviglia lo mette ai box. Out contro lo Spezia

Infortunio Luis Alberto: i controlli in Paideia hanno evidenziato il bisogno di qualche giorno di stop. Le ultime

I controlli in Paideia hanno evidenziato il bisogno di qualche giorno di riposo e terapie per Luis Alberto. Lo spagnolo si è infortunato in allenamento e domani, contro lo Spezia, non ci sarà. Come rivela il Corriere dello Sport, Inzaghi cercherà di recuperarlo per il Verona.

Sostituire lo spagnolo non sarà facile: a scendere in campo al suo posto potrebbe essere Pereira o anche Akpa Akpro. Da valutare poi i giocatori rientrati dalle Nazionali e leggermente affaticati, come Immobile, Muriqi e Milinkovic.