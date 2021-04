Luis Alberto, controlli in Paideia: lo spagnolo out contro lo Spezia

Luis Alberto è stato controllato in Paideia in serata. Esami alla caviglia per lo spagnolo, che salterà lo Spezia

Serata di visite mediche in Paideia per Luis Alberto. Dopo uno scontro fortuito in allenamento con Armini, il giocatore spagnolo si è recato in Paideia in serata. Come rivela Tmw, il Mago è uscito dal centro medico all’incirca attorno alle 21.30.

Esami alla caviglia destra per lo spagnolo, che sarà costretto a saltare il match di campionato contro lo Spezia, in programma sabato.