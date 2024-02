Infortunati Lazio, non si molla per Patric e Zaccagni: le ULTIME verso il Bayern

Infortunati Lazio, ancora in attesa di capire se ci saranno o meno Patric e Zaccagni in Champions: ULTIME verso il Bayern

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sugli infortunati di casa Lazio in vista del prossimo match in programma mercoledì sera contro il Bayern Monaco. Ancora out i soli Patric e Zaccagni, ormai fuori da tempo per i rispettivi problemi fisici.

Difficile il recupero per entrambi per il big match contro i bavaresi, anche se un tentativo si proverà a farlo a prescindere. Più probabilmente, però, li si rivedrà tra i disponibili tra qualche tempo in campionato.