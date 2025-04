Impallomeni: «Se la Lazio si ritrova davanti, in questo rush finale per me diventa la favorita per arrivare quarta»

Impallomeni dice la sua sulla posizione della Lazio in questa corsa verso la quarta posizione in classifica: le parole del giornalista Stefano Impallomeni

Il giornalista ed ex calciatore italiano Stefano Impallomeni ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di TMW Radio circa la corsa per l’ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Le sue parole sulla Lazio:

«Possono essere indicativi certi numeri, ma non è completa. Bisogna poi vedere quanti gol prendi, è sempre l’equilibrio che conta. Narrando la Lazio si dice sempre che fa fatica a segnare, poi vedi che è prima nel far segnare i suoi attaccanti. Se la Lazio si ritrova davanti, in questo rush finale per me diventa la favorita n.1 per arrivare quarta. Il Bologna è da considerare, ma i biancocelesti li vedo favoriti. Inter-Roma è una finale. Se la Roma pareggia rischia di uscire fuori dalla corsa».